A Polícia Militar (PMMG) e o Corpo de Bombeiros (CBMMG) de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, realizaram, nessa segunda-feira (18/3), uma apreensão de 800 litros de thinner. De acordo com os policiais, havia risco de explosão. O solvente estava em uma residência, na Rua Treze de Maio, sem número. O proprietário da casa, José Gomes Filho, de 79 anos, foi preso e levado para a Delegacia de Governador Valadares.

A PM recebeu uma denúncia de que um material inflamável e, com risco de explosão, estava armazenado em local inapropriado. Não havia ninguém morando na casa, que foi transformada em depósito. O thinner estava estocado em galões de plástico.

Imediatamente, o Corpo de Bombeiros, assim como a Vigilância Sanitária do município, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Auditoria Municipal, Procon e Auditoria Fiscal, foram acionados.

Foi montada uma operação conjunta. No total, 30 tambores de thinner armazenados indevidamente foram apreendidos. Não havia qualquer tipo de ventilação, ou seja, tratava-se de um lugar quente, aumentando as chances de explosão. E também não havia qualquer equipamento de combate a incêndio.

Um responsável pelo imóvel foi localizado e contou que apenas sedia o local, que a proprietária era sua filha. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que recolheu todo o material estocado irregularmente.