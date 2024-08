Acidente ocorreu em cima de uma ponte da BR-262, no início da manhã

O ônibus da dupla sertaneja César Menotti e Fabiano envolveu-se num acidente, na manhã deste sábado (3/8), na BR-262, entre São José do Goiabal, na Região Central, e Rio Casca, na Zona da Mata de Minas Gerais. Apenas Menotti estava no veículo, que se dirigia para Conceição de Castelo, na região serrana do Espírito Santo, onde a dupla deveria se apresentar à noite. O tráfego teve de ser interrompido.





Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma carreta da marca Volvo, da empresa Transpes, que tem sede em Betim, trafegava com excesso lateral da carga e acabou atingindo o ônibus, que quase caiu da ponte por onde passava, tendo parado no guard rail. Uma outra carreta também foi atingida pelo caminhão, ficando com a dianteira danificada.





César Menotti e Fabiano são a atração principal da 18ª Exposição Agropecuária de Conceição de Castelo. Os dois viajavam separadamente e deveriam se encontrar na cidade capixaba.





Leia: Francês segue rota de conterrâneo em Minas

Leia mais: Chuva vai voltar em agosto ou tempo continuará seco em BH e Minas? Confira

O cantor César Menotti não sofreu qualquer ferimento e disse que está providenciando uma forma de seguir a viagem. Eles, de acordo com o planejamento, deveriam seguir para Barão de Cocais, no Vale do Aço, em Minas Gerais, onde têm show marcado para amanhã, na 50ª Festa dos Pés de Pomba.





Ainda não existe previsão para a liberação do trânsito no local do acidente.