Um acidente envolvendo três veículos na BR-365, dois quilômetros após o trevo de Buritizeiro, sentido Três Marias, no Norte de Minas, deixou dois mortos e três feridos, nesta sexta-feira (2/8). Os bombeiros foram acionados por volta das 6h15.





De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais (CBMMG), um carro seguia no sentido Buritizeiro quando tentou uma ultrapassagem na altura do KM 174 e perdeu o controle. O veículo colidiu com uma caminhonete que se deslocava no sentido contrário.

Com a batida, a caminhonete rodou na pista, atingiu um terceiro veículo e, na sequência, colidiu contra uma árvore.

As duas pessoas que morreram estavam na caminhonete. Uma foi arremessada para fora do veículo com o impacto da batida, e a outra ficou presa às ferragens. Os óbitos foram constatados pelo médico do SAMU.





Já os três feridos, um homem e duas mulheres, estavam no terceiro veículo envolvido. As vítimas foram socorridas e transportadas pelo SAMU.

Além do desencarceramento do corpo preso às ferragens e do socorro aos acidentados, os militares realizaram a limpeza da via devido ao vazamento de combustível.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata