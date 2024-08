Um perfil de fofocas, que publicava conteúdo principalmente sobre Nepomuceno, cidade na Região do Campo das Vertentes, é alvo de investigações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Nathalia Adomiram, de 20 anos, foi alvo de publicações ofensivas veiculadas na página.

Na última sexta-feira (26/7), a jovem foi encontrada morta em Lavras, onde estudava zootecnia. A causa da morte foi apontada como suicídio. A irmã da vítima conta que Nathalia sofria muito com os comentários na página.





De acordo com a Polícia Civil, as administradoras do perfil foram ouvidas e confessaram ser as responsáveis por mensagens ofensivas. Além disso, um mandado de busca e apreensão foi cumprido, e os aparelhos celulares das donas das páginas foram apreendidos. Conforme informou a PCMG, os objetos serão analisados para confirmar a origem das mensagens que foram publicadas.





O perfil de fofoca era hospedado em uma rede social e conhecido como “gossipnep”. De acordo com Juliana Adomiram, irmã da vítima, o perfil fazia postagens sobre outras pessoas da cidade, e cerca de duas semanas atrás teria começado a “atacar” Nathalia.





“Essa página estava no ar há quatro anos, desde a pandemia, tinha vários boletins de ocorrência e não caía. Depois do acontecido, soltaram o mandado de busca e apreensão. Os ataques eram terríveis; atacava-se a cidade inteira, postava-se fotos das pessoas e vídeos também. Falaram do cabelo da minha irmã, que era uma coisa que a afetou muito.”

Conversas entre Nathalia e a irmã revelam que a estudante sofria muito com os comentários e as publicações. “Não quero voltar em Nepomuceno, não” diz Nathalia em trecho depois de contar para a irmã que ficou sabendo de comentários hostis. “Todo mundo sabe que estou mal com meu cabelo”, comenta em outro trecho.





As postagens no perfil de fofoca comentavam sobre fotos que Nathalia publicava nas redes sociais. A jovem era estudante de zootecnia em Lavras, no Sul de Minas, e chegou a pedir, sem sucesso, para que a página retirasse as publicações do ar.

As mensagens veiculadas no perfil de fofoca usavam o nome completo da Nathalia Reprodução / Arquivo pessoal





Depois do mandado de busca e apreensão, a página não está mais no ar. A advogada da família procura outras pessoas que também teriam sido vítimas das postagens. Gabriela Beaumord promove uma campanha nas redes sociais para procurar mais vítimas. A advogada reforça que a soma de penas poderá gerar uma condenação em regime fechado para as donas da página.





“Estamos sedentos para que a Justiça dos homens seja feita e esses criminosos paguem por todo o mal que fizeram à nossa afilhada Nathalia, à nossa família e à toda a cidade de Nepomuceno”, conta a advogada.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), “o inquérito policial tramita com a realização de oitivas e demais diligências necessárias à apuração dos fatos que envolvem uma página de uma rede social”.

CVV (Centro de Valorização da Vida)





A recomendação dos psiquiatras é que a pessoa que pensa em suicídio busque um serviço médico disponível. O Centro de Valorização da Vida (CVV) dá apoio emocional e preventivo. Voluntários atendem ligações gratuitas 24 horas por dia no número 188, por chat, via e-mail ou diretamente em um posto de atendimento físico.

