Um homem, de 40 anos, foi preso nesta quinta-feira (1/8), pela Polícia Civil, acusado da morte de uma idosa, de 75 anos, ocorrida no dia 15 de fevereiro do ano passado, no bairro Minaslândia, região norte de Belo Horizonte. O homem foi detido no bairro Tupi, também no norte da capital mineira.







Segundo as investigações do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o investigado já conhecia a vítima e tinha acesso à residência dele.

Segundo a delegada Ariadne Coelho, que comandou as investigações, no dia do crime o homem foi até a residência da idosa para pedir dinheiro emprestado para pagar uma dívida com agiotas. Ele tinha conhecimento de que a vítima guardava dinheiro em casa.





Para conseguir a quantia desejada, o homem atingiu a vítima com várias marteladas na cabeça e desferiu facadas no abdômen e na mão. “O corpo foi encontrado pelo filho, que foi quem chamou a polícia. Ele encontrou, também, o martelo e a faca utilizados no crime, que estavam ao lado do corpo”.





Depois de ter cometido o assassinato, segundo a delegada, o suspeito pegou o cartão bancário da vítima, efetuou saques e compras, subtraindo todo o dinheiro que a mulher tinha em uma de suas contas. “O filho nos relatou, também, que a mãe guardava na residência o dinheiro de aluguel de casas que alugava, e esse dinheiro também desapareceu. Além disso, a casa estava toda revirada”.









As imagens de uma câmera de segurança de um estabelecimento comercial próximo à casa da vítima, foram determinantes para que os investigadores identificassem e chegassem ao suspeito.