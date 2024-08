De acordo com a PM, a faca usada no crime foi encontrada próximo ao corpo

O assassinato de Alexandre Silva Costa, de 35 anos, morto a tiros e com golpes de faca nessa última quinta-feira (1/8), em Coronel Fabriciano, no Vale do Rio Doce, começa a ser esclarecido pela Polícia Civil (PCMG), que apreendeu três adolescentes, de 15, 16 e 17 anos, suspeitos de participação no crime.







Alexandre, segundo a Polícia Militar (PMMG), foi morto enquanto trabalhava em uma obra na Região Central da cidade. A perícia da Polícia Civil encontrou 19 perfurações no corpo da vítima, sendo seis de tiros e 11 por arma branca. A faca usada no crime foi encontrada próximo ao corpo.





O Boletim de Ocorrência diz que seis pessoas são suspeitas de envolvimento no crime, sendo que cinco delas estavam a pé e outra foi vista deixando o local de bicicleta.





Os policiais descobriram, que na véspera, à noite, a vítima teria se envolvido em uma briga com dois criminosos ainda não identificados.





Uma câmera de segurança nas proximidades de onde ocorreu o assassinato permitiram a identificação de três dos envolvidos. Dos cinco suspeitos, quatro são adolescentes. Dois outros já foram identificados. O sexto ainda não tem identificação.





Segundo os policiais, o crime teria sido motivado devido a desavenças entre o grupo e Alexandre, que teria espalhado que eles trocavam informações entre traficantes rivais.





Todos os suspeitos identificados possuem envolvimento com tráfico de drogas e homicídios registrados na região. Um deles seria o autor das facadas. Os dois outros identificados têm 16 e 22 anos.