Três cidades de Minas Gerais registraram as menores temperaturas do país nesta sexta-feira (2/7), de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Duas dessas cidades ocupam as primeiras posições da lista: Monte Verde, distrito de Camanducaia, com o registro mais frio, e Caldas com a segunda menor temperatura. Ambas estão no Sul de Minas.





Os registros aconteceram no início da manhã. Monte Verde marcou 4,3° às 7h desta sexta. Um pouco antes, às 6h da manhã, Caldas havia registrado 5°C. Além delas, Maria da Fé, também no Sul de Minas, aparece na listagem de cinco cidades mais frias realizadas pelo Inmet. O município ficou na 5ª posição com 6,1°C registrado às 7h.





Além de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo também aparecem na lista. Os estados ranquearam no registro do Inmet no terceiro e quarto lugar. Nova Friburgo, no Rio, marcou 5,1°C. Já em São Paulo, os termômetros de Campos de Jordão registraram 5,7°C nesta manhã .

Belo Horizonte





Com sensação térmica negativa pelo segundo dia seguido, Belo Horizonte também amanheceu gelada nesta primeira sexta-feira de agosto. Apesar de não estar entre as mais frias do país, a sensação térmica na capital ficou em -1,7°C. O registro foi feito às 6h da manhã pela estação Cercadinho, na região Oeste de BH.

Para o resto do dia, as temperaturas devem aumentar um pouco. Com isso, tanto no Sul de Minas, quanto na capital mineira e região metropolitana, as máximas podem variar entre 26°C e 28°C.





Confira os cinco registros mais frios do país