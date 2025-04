Carro bate na traseira de caminhão parado em rodovia e cinco pessoas morrem

Cinco pessoas morreram na tarde deste domingo (13/3) em um grave acidente na BR-365, altura do km 693, em Monte Alegre de Minas, no Triângulo Mineiro. As vítimas estavam em um carro que colidiu na traseira de um caminhão parado na pista.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão estava estacionado no trecho da rodovia quando foi atingido. O impacto destruiu completamente a parte dianteira do veículo menor, onde estavam as vítimas fatais.

Equipes da PRF e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram mobilizadas para o local. O trânsito precisou ser totalmente interditado durante o atendimento da ocorrência e a remoção dos corpos.

As circunstâncias da colisão serão apuradas pela Polícia Civil de Minas Gerais. Até o momento, a identidade das vítimas não foi divulgada.