Bairros de Belo Horizonte e da região metropolitana podem ficar sem água neste domingo (13/4) devido à falta de energia elétrica por parte da concessionária responsável.

Segundo a Copasa, as regiões afetadas podem apresentar intermitências no abastecimento no decorrer do dia. A previsão é que o fornecimento seja normalizado, gradativamente, conforme o fornecimento de energia seja restabelecido.

A Companhia destaca que, nesses casos, os imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos. A reportagem entrou em contato com a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e aguarda retorno sobre o caso.

No sábado, 101 bairros da capital ficaram sem abastecimento pelo mesmo motivo.

Veja os bairro afetados:

Belo Horizonte: Independência

Brumadinho: Retiro Das Pedras

Ibirité: Águia Dourada, Barreirinho, Morada da Serra, Nossa Senhora de Lourdes e Primavera

Nova Lima: Jardim Canadá

