Falta de energia deixa bairros de BH sem água neste sábado (12); veja lista

Diversos bairros de Belo Horizonte estão sem água neste sábado (12/4).

Segundo a Copasa, o abastecimento de água foi prejudicado devido à falta de energia elétrica na região. Bairros do Barreiro e da Região Oeste foram afetados.

A previsão é que a normalização do abastecimento ocorra gradativamente, assim que o fornecimento de energia for restabelecido.

A Copasa ainda destacou que, nesses casos, os imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos.

Veja os bairros atingidos:

Ademar Maldonado, Alpes, Alta Tensão, Alta Tensão I, Alto das Antenas, Araguaia, Átila de Paiva, Barão Homem de Melo III, Barão Homem de Melo IV, Barreiro, Barreiro de Cima, Bernadete, Betânia, Bonsucesso, Brasil Industrial, Buritis, Cardoso, Castanheira, CDI Jatobá, Chácara Leonina, Cinquentenário, Conjunto Habitacional Vale do Jatobá, Conjunto Bonsucesso, Conjunto Flávio de Oliveira, Conjunto Jatobá, Conjunto João Paulo II, Conjunto Santa Maria, Conjunto Túnel Ibirité, Das Indústrias I, Das Indústrias II, Das Mansões, Diamante, Estoril, Estrela do Oriente, Flávio Marques Lisboa, Grajaú, Gutierrez, Havaí, Itaipu, Jardim América, Jardim das Rosas, Jardim Liberdade, Jatobá, Leonina, Liberdade, Lindéia, Luxemburgo, Mangueiras, Marajó, Marieta II, Marilândia, Milionários, Miramar, Nossa Senhora da Conceição, Nova Granada, Nova Suíça, Novo Das Indústrias, Novo Santa Cecília, Novo Tirol, Olaria, Palmeiras, Pantanal, Parque São José, Petrópolis, Pongelupe, Resplendor, Salgado Filho, Santa Cecília, Santa Helena, Santa Lúcia, Santa Margarida, Santa Rita, Santa Sofia, São Bento, São Judas Tadeu, Serra do Curral, Solar do Barreiro, Teixeira Dias, Tirol, Tirol (BA), Urucuia, Vale do Jatobá, Ventosa, Vila Átila de Paiva, Vila Batik, Vila Castanheira, Vila Cemig, Vila Copasa, Vila Corumbiara, Vila Ecológica, Vila Esperança, Vila Formosa, Vila Havaí, Vila Mangueiras, Vila Marieta, Vila Nova dos Milionários, Vila Nova Paraíso, Vila Pinho, Vila Piratininga, Vila Santo Antônio Barroquinha, Vila Tirol, Vila Ventosa e Washington Pires.



