BH teve sensação térmica de 2,2°C hoje, mas temperatura deve chegar a 29ºC

A previsão meteorológica indica que o dia será de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuvas e trovoadas isoladas na parte da tarde em Belo Horizonte neste sábado (12/4).



A temperatura mínima registrada foi de 15,5°C e a máxima estimada é de 29°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 45% à tarde. Na Estação Cercadinho, Região Oeste de BH, a temperatura mínima foi 15,5ºC com sensação térmica de 2,2°C às 6h. Na estação Pampulha, a mínima registrada foi 17,8°C, com sensação térmica de 17,3°C às 5h. Na estação Mangabeiras, a temperatura mínima registrada foi de 15,5 °C, às 5h20.

No domingo (13/4), o dia na capital será de céu claro e temperatura entre 16°C e 30ºC.

O final de semana em Minas

Neste sábado (12/4), o tempo fica estável com predomínio de céu claro a parcialmente nublado em todas as regiões do estado de Minas Gerais. A temperatura mínima registrada no estado ficou na casa dos 10ºC no Sul de Minas e a máxima prevista é de 35ºC no Triângulo Mineiro.

No domingo (13/4), com a intensificação das áreas de instabilidade atmosféricas sobre parte do Brasil central, há condições de pancadas de chuva à tarde no oeste, sul e Zona da Mata mineira. As temperaturas não devem sofrer mudanças significativas ao longo do final de semana em Minas.



