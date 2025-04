Vídeo: casal é filmado fazendo sexo em frente à igreja de cidade mineira

Uma cena inusitada chocou moradores do município de São Joaquim de Bicas, Região Central de Minas, na manhã desta sexta-feira (11/4). Um homem e uma mulher foram filmados fazendo sexo em frente à Igreja da Matriz, no Bairro Santa Rita. O local é um centro histórico e ponto turístico do município.

Fontes anônimas relataram que, durante a manhã de hoje, agentes da limpeza municipal foram surpreendidos pela cena. Enquanto varriam a rua, flagraram o casal entre os arbustos que decoram a praça da matriz. Não é possível identificar quem gravou o vídeo, mas segundo as fontes é provável que muitas pessoas tenham visto a cena, já que a região é bastante movimentada, tanto por veículos quanto pedestres.

Na filmagem é possível ver o casal realizando o ato em frente à igreja e depois se retirando do local, em uma motocicleta. "Fiquei muito indignada, nunca aconteceu isso, e por ali passa muita gente, é um absurdo", conta uma moradora, que também preferiu não se identificar.

"Eu confesso que tomei um susto. Tenho filhos e netos que transitam por ali e não gostaria que eles tivessem o desprazer de presenciar uma cena dessas", contra outra fonte anônima.

A reportagem procurou a Igreja Matriz de São Joaquim de Bicas, que declarou não ter conhecimento sobre os fatos. De acordo com o artigo 233 do Código Penal, "praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público" pode ser motivo de detenção, de três meses a um ano, ou multa.

