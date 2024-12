Seis homens estão sendo procurados pela polícia depois de fugirem do Presídio de São Joaquim de Bicas I, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (17/12).

Entre os foragidos estão César Augusto Machado de Souza, de 23 anos; Cleber Almeida Pereira Lemos, de 19 anos; João Vitor Joviano dos Santos Marques, de 23 anos; Vitor Augusto Santos Rodrigues, de 23 anos; Juan Pablo Teixeira Gonçalves , de 22 anos; e Kauan Júnio Teixeira Gonçalves, de 18 anos.





De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), os presos escaparam por meio de “transposição de barreira”, ou seja, pularam o muro da unidade prisional. A fuga aconteceu durante o banho de sol.





As circunstâncias da ocorrência estão sendo apuradas pelo Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG). “Todas as providências no âmbito administrativo já foram tomadas pela direção da unidade prisional”, informou a Sejusp em nota.

Qualquer informação que possa ajudar nas buscas pelos foragidos pode ser repassada de forma anônima ao Disque Denúncia Unificado 181. O sigilo é absoluto e a ligação é gratuita.