Um forte chuva com ventos deixou estragos na cidade de Araguari, no Triângulo Mineiro, na noite desta terça-feira (17/12). Foram mais de dez árvores derrubadas e pelo menos três pontos da cidade com problemas na rede elétrica, incluindo incêndios e fios de alta tensão expostos. Ninguém se feriu.



O Corpo de Bombeiros atendeu a cerca de 15 chamados durante toda a noite. Na Avenida das Palmeiras, parte do telhado de um imóvel caiu, atingindo a rede elétrica. Na mesma via, na altura do bairro São Sebastião, vários fios de alta tensão ficaram caídos no chão após chuva forte e foi preciso cuidado de quem passava pelo trecho.

Boa parte das árvores que caiu acabou obstruindo vias no município, entre ruas, avenidas e rodovias no entrono de Araguari.

Na Rua Dona Cesária, Bairro Goiás, um curto-circuito em poste iniciou também um incêndio que se alastrou por árvores e assustou moradores da localidade. Os bombeiros precisaram intervir. Na Avenida Paraná, também no bairro Goiás, outro curto-circuito foi registrado, mas não foi preciso nenhum trabalho no local, ainda que centelhas tenham assustado os moradores.



Além do Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil foi acionada para vários pontos da cidade.

Na manhã desta quarta-feira (18/12) já não havia mais casas sem energia nem vias obstruídas.