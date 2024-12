O secretário municipal de Saúde, Danilo Borges, anunciou as metas da pasta para 2025

Como parte dos esforços para melhorar o atendimento do serviço público de saúde de Belo Horizonte, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou as ações previstas para 2025, entre elas, a realização de um concurso que possibilitará a classificação de aproximadamente 12,5 mil candidatos.





Os candidatos classificados serão chamados conforme necessidade do setor. O secretário municipal de Saúde, Danilo Borges, lembra que no último concurso, realizado em 2020, mais de 3 mil profissionais foram convocados ao longo de quatro anos.





“Foi o maior chamamento nos últimos 10 anos, chamamos mais de 3 mil profissionais. Ainda tem uma certa rotatividade, então precisamos investir em estratégias que fixem esses profissionais em nossa rede, mas também abrir a possibilidade de ingresso”, afirma Danilo.





Os profissionais poderão reforçar as equipes de Agentes de Combate a Endemias (ACE) e de Agentes Comunitários de Saúde (ACS), assim como atenção primária e saúde da família. O edital está em fase final de elaboração e está previsto para ser publicado no primeiro trimestre do próximo ano.





“Temos mapeados todos os nossos gargalos, todas as filas nas diversas especialidades e reforço que a estratégia de saúde da família é algo que a PBH pode, deve e quer investir. Considerando que esses profissionais têm a capacidade e habilitação para resolver mais de 85% das queixas da população geral”, afirma Borges.





Para o secretário, é possível que a capital mineira se torne uma referência no cenário brasileiro. “A gente pode olhar o copo meio cheio ou meio vazio. Oitenta e oito por cento de cobertura de estratégia de saúde da família e 100% de cobertura na atenção primária faz de BH uma das cidades com maior cobertura do Brasil, mas nós queremos mais”, declara.





Ampliação dos serviços

Em 2025 também serão entregues quatro novos centros de saúde, que já estão em obras: Céu Azul, Independência, Itamarati e Beato Padre Eustáquio. A construção de outros dois centros de saúde -- Nova York e Alameda dos Ipês -- deve ser iniciada no primeiro semestre do ano.





O serviço de teleconsulta também deve ser ampliado. Este ano foram feitos 22 mil atendimentos online, a expectativa do secretário é aumentar a média em 400%, passando de 2 mil atendimentos mensais para 8 mil.

Também será finalizada a implantação da “Solução Integrada de Gestão Hospitalar, Ambulatorial e de Regulação” (SIGRAH), que proporcionará o prontuário eletrônico único do cidadão. Para isso, também serão adquiridos 2 mil novos computadores.





Além disso, o desenvolvimento de um aplicativo para acesso do prontuário unificado pela população está em fase de estudo.