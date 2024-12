Uma operação da Polícia Militar de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, apreendeu um Honda Civic, que tinha sido roubado no Espírito Santo e que estaria envolvido em dois homicídios na cidade do leste mineiro. Dois homens, de 19 e 21 anos, foram presos. Eles são suspeitos dos crimes.





Havia um alerta expedido para o veículo. Ele foi avistado, pela primeira vez, próximo ao centro de Governador Valadares. Uma viatura da PM iniciou uma perseguição e emitiu um comunicado na rede de rádio. O condutor, no entanto, conseguiu fugir com o veículo.





Pouco tempo depois, o carro foi visto por outra viatura da PM no Bairro Santa Rita. Teve início uma perseguição, mas o Honda City conseguiu fugir.





Foi, então, montado um esquema de bloqueio. Uma viatura do Comando Tático se deparou com o carro em fuga na BR-381, iniciando nova perseguição. Foi feito um cerco e o veículo foi interceptado na Rua Fernão Dias Paes Lemes, no Bairro Vila Rica.





Os dois ocupantes do veículo foram presos. Numa busca no interior do mesmo, os policiais encontraram um revolver calibre 38, quatro cartuchos calibre 38, três estojos deflagrados e três celulares. Os suspeitos foram levados para a delegacia de plantão de Governador Valadares

