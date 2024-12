Um carro cheio de marcas de tiros que trafegava na rodovia BR-365, em Monte Carmelo, no Alto Paranaíba, foi parado pela Polícia Militar Rodoviária. Ao sinalizar para o motorista parar e abordá-lo, os policiais descobriram que ele não tinha habilitação.







Os militares chegaram ao veículo após denúncias feitas por outros motoristas. Havia marcas de tiros no parabrisa, na lataria e nos bancos do automóvel. As marcas de tiro assustaram os outros motoristas, que acreditavam que poderia ser um carro utilizado em algum crime.



Contudo, na abordagem, os policiais descobriram se tratar de um carro arrematado em leilão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Ainda para surpresa dos militares, mesmo com um carro que pudesse atrair a atenção de qualquer pessoa, o motorista de 49 anos dirigia sem carteira de habilitação. Ele foi multado e o carro foi recolhido.