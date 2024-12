Uma operação conjunta da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e da Receita Estadual resultou na apreensão de quase 14 toneladas de sabão em pó falsificado nesta sexta-feira (13/12). O produto foi apreendido na BR-494, em Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas Gerais. O caminhão abordado transportava 17.280 caixas do produto, cada uma com 800 gramas, da marca Omo.

A abordagem ocorreu enquanto o caminhão seguia no sentido Divinópolis-Nova Serrana. Durante a fiscalização, o motorista de 25 anos afirmou que havia sido contratado para transportar a carga de Divinópolis ao estado do Rio de Janeiro, com o carregamento realizado em um galpão no bairro Icaraí.

No entanto, a nota fiscal apresentada pelo condutor indicava um itinerário diferente, do Rio de Janeiro para Goiás, o que levantou suspeitas. Além disso, os fiscais da Receita Estadual constataram que as embalagens do sabão em pó apresentavam indícios de fechamento artesanal e estavam mal seladas, características comuns em produtos falsificados.













Providências tomadas



Diante das irregularidades, a carga e o veículo foram apreendidos e encaminhados para a Polícia Civil, que dará sequência às investigações. Eles ficarão à disposição da polícia judiciária para as providências decorrentes. Os fiscais da receita tomaram as providências administrativas cabíveis ao fato.

*Amanda Quintiliano especial para o EM