Um homem suspeito de invadir duas casas com moradores dentro e cometer furtos foi preso em João Pinheiro, no Noroeste de Minas, nesta quarta-feira (18/12). Os crimes aconteceram entre segunda (16/12) e terça-feira (17/12), e ainda existe a suspeita dele estar envolvido com mais uma invasão em novembro. Um vídeo mostra ele saindo de uma das casas furtadas.





O primeiro crime foi registrado no Bairro Itaipu. Na casa estavam apenas a mãe e os filhos. Todos dormiam quando o ladrão entrou e levou cartões de crédito, roupas, documentos e uma mochila. Ele teria até mesmo comido uma banana enquanto andava pela casa.





Na madrugada de terça, o homem arrombou a janela e a porta da despensa de outra residência, dessa vez no Centro de João Pinheiro. Do imóvel, ele levou um carrinho de mão, extensões elétricas, mesa com cadeiras, churrasqueira pequena, bomba de veneno, caixa de ferramentas, capacete e materiais de limpeza.





Um câmera de segurança gravou o momento em que ele tira as coisas da casa e até tem dificuldade em levar tudo e também a própria bicicleta.





As imagens ajudaram na identificação do suspeito, que foi encontrado com diversos objetos levados de ambas as casas. Ele, inclusive, estaria com as mesmas roupas usadas no segundo furto.





O homem tem diversas passagens pelo sistema policial, incluindo homicídio, lesão corporal, posse ilegal de arma de fogo, furtos e ameaça. Após a prisão em flagrante, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil. Todos os objetos recuperados foram devolvidos aos proprietários.





Terceiro caso



Um terceiro caso é investigado tendo o mesmo homem como suspeito. Ele teria invadido outra casa na madrugada de 24 de novembro no Bairro Água Limpa. O suspeito teria passado pela janela, que estava destrancada, e furtou vários objetos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Imagens de câmeras também mostraram a participação de outro indivíduo, ainda não identificado.