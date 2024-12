O corpo do adolescente que estava desaparecido em represa de Prata, no Triângulo Mineiro, foi encontrado nesta quarta-feira (18/12) pelo Corpo de Bombeiros. O jovem de 15 anos estava com amigos no local quando submergiu. As buscas começaram ainda na terça (17/12).

Os mergulhadores do 2º pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Ituiutaba deram continuidade às buscas na manhã de quarta. Após o levantamento de novas informações, os militares traçaram as estratégias de busca que seriam utilizadas. Por meio de buscas submersas na represa, o corpo do jovem foi achado a uma profundidade aproximada de 4 metros.

O corpo foi reconhecido por familiares e amigos, que acompanhavam o trabalho dos bombeiros. A represa fica em um chácara às margens da rodovia MGC-497, no município do Triângulo Mineiro.

De acordo com amigos da vítima, ele nadava com mais dois jovens e o trio tentava atravessar a represa. Não se sabe o motivo, mas ele submergiu e desapareceu, ainda na terça.

Pouco tempo depois, os bombeiros foram acionados para realizar as buscas. Ao chegaram no local no fim da tarde, mesmo como pouca visibilidade, tentaram os primeiros esforços para encontrar o rapaz. O que só foi possível nesta quarta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A orientação dos militares é que mesmo quem saiba nadar adote medidas de prevenção a afogamentos, como o uso de coletes salva-vidas e a supervisão constante de crianças e adolescentes em áreas de banho.