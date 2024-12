O advogado Raul Rodrigues Costa Lages, acusado de matar a também advogada Carolina Magalhães, em junho de 2022, teve o seu registro suspenso pela Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais (OAB-MG). O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira (18/12).





Raul era namorado de Carolina. Ela caiu do oitavo andar e a suspeita é que Raul, que namorava a vítima na época, tenha jogado a mulher da varanda do apartamento.





Na época, o caso foi tratado como suicídio já que foi esta a causa informada pelo ex-advogado à Polícia Militar no dia da morte. No entanto, as investigações feitas pela Polícia Civil, dois anos depois, apontaram Raul como o autor do feminicídio.





Segundo a Polícia Civil, na noite do crime Raul teria brigado e agredido a advogada, ainda no apartamento. Ela teria caído e desmaiado. Ele, então, a levou até a varanda e a atirou lá de cima, depois de ter cortado a tela de proteção.





Antes de jogar o corpo da namorada, Raul teria limpado o sangue e lavado a roupa da cama onde a advogada teria caído desmaiada.





Entre as provas obtidas pela Polícia Civil, estão as de violência doméstica e agressões psicológicas que Raul cometia contra Carolina. A defesa do ex-advogado insiste na tese de que ele é inocente e afirma que serão apresentadas provas no processo que atestem esta afirmação.

Nota da OAB





"A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais informa que suspendeu preventivamente o advogado Raul Rodrigues Costa Lages, OAB-MG nº 168.794, em virtude do reconhecimento de que os graves fatos a ele atribuídos causaram evidente repercussão prejudicial à dignidade da advocacia. A suspensão preventiva foi imposta pela 3ª Turma do Tribunal de Ética e Disciplina e o respectivo processo disciplinar segue em tramitação sigilosa por imposição legal."