Proprietários de celulares que foram furtados, roubados ou extraviados em Belo Horizonte puderam resgatar seus aparelhos nesta quarta-feira (18/12). Até às 8h40, 201 pessoas compareceram ao Instituto de Identificação de Minas Gerais (IIMG) para recuperação dos itens.

Ao todo, a Polícia Civil (PC) encaminhou notificações, via WhatsApp, com orientações sobre a retirada de aparelhos recuperados pela instituição para 337 pessoas que tiveram seus celulares roubados ou furtados. A faxineira Andréa Moreira dos Santos foi uma das donas de aparelhos que realizou a retirada e conta como foi surpreendida pela notificação.

"A gente nem espera que vai conseguir recuperar o aparelho, mas eu fiz o boletim de ocorrência e agora estou feliz que vou conseguir recuperar meu aparelho. Tive que comprar [outro aparelho], porque a gente precisa. Não tem como você ficar sem o aparelho, mas estou feliz, porque você não espera conseguir recuperar. Agora, só as alegrias”, conta.

Andréa teve o celular furtado na Região Central de BH, enquanto esperava um ônibus. Ela, que sempre se previne colocando a mochila voltada para frente, não percebeu quando um criminoso abriu sua bolsa sorrateiramente e levou seu aparelho. Ela foi avisada por outras pessoas que havia sido furtada e logo realizou um boletim de ocorrência (B.O) em um posto da Polícia Militar (PM) da Praça Sete, no Centro da capital.

O objetivo era se resguardar, uma vez que ela tinha contas bancárias logadas no aparelho, assim como outros itens de privacidade. Andréa passou o número de telefone da irmã aos policiais caso tivesse o celular recuperado, mas confessa que não tinha expectativa alguma de que acontecesse. Quando recebeu a notificação, inicialmente, acreditou se tratar de um golpe, mas depois ficou animada para recuperar o aparelho.

“Num primeiro momento a gente pensa assim ‘é golpe’. Porque, na verdade, a mensagem chegou no aparelho da minha irmã, que foi o número que eu usei naquele dia, porque eu estava sem o meu. A gente se organizou pra vir hoje, daqui eu saio pra trabalhar, mas eu precisava de vir”, conclui Andreia, que esteve presente na ação logo cedo, acompanhada da irmã.

A notificação inesperada também alcançou Vera Lúcia Aparecida dos Santos, de 51 anos, que teve três celulares furtados entre o ano passado e este. De acordo com a vítima dos crimes, que está desempregada, tem sido difícil para ela arcar com os gastos dos aparelhos celulares levados pelos ladrões. À reportagem, ela mostrou os carnês de pagamento dos itens enquanto aguardava na fila para descobrir se conseguiria recuperar todos os aparelhos.

“São três celulares que foram roubados. Um, eu terminei de pagar mês passado. Eu tô catando reciclagem pra terminar de pagar, porque estou desempregada e pagar celular pra ladrão não dá. Eu acho que essa ação da polícia civil está de parabéns, porque através disso aí talvez diminua o número de furto dos nossos celulares”, conta.

Vera Lúcia relata seus três celulares foram furtados em um prazo de 30 dias, sendo que o último foi levado de dentro da própria casa, no Bairro Londrina, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os outros dois foram furtados na Avenida Brasília, no Bairro São Benedito, também na cidade da Grande BH.

Para ela, que precisou comprar um quarto aparelho, a ação da Polícia Civil é bem avaliada, assim como a divulgação da imprensa. Agora, ela espera que haja um reforço na coibição desse tipo de crime, para que as pessoas fiquem mais seguras e não precisem arcar com tantos prejuízos, como aconteceu com ela.

Tá entregue

A iniciativa da Polícia Civil espera devolver, nesta quarta, celulares para mais de 300 pessoas em BH. O governador Romeu Zema (Novo), que acompanhou o início da ação, disse estar satisfeito com a restituição, pois, para ele, significa que o tipo de roubo está diminuindo.

“É uma notícia duplamente boa, pois além de ter reduzido em mais da metade esse tipo de roubo de 2018 pra cá. Em 2019 foram mais de 100 mil roubos e furtos de celulares no estado e neste ano devemos fechar abaixo de 50 mil, uma redução superior a 50%. Aqueles que tiveram seu aparelho roubado ou furtado têm, agora, a oportunidade de revê-los”, disse Zema.

De acordo com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicados em julho deste ano, Belo Horizonte é a 22ª cidade com maior incidência do crime, entre aquelas com mais de 100 mil habitantes. Em 2023, foram computados 1.089 furtos e roubos. Em Minas Gerais, foram registrados 50.544 casos de subtração de aparelhos no ano passado, contra 53.544 em 2022. Portanto, os registros de ocorrências de furto e roubo de celular caíram 5,7% no estado.

Conforme dados informados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sejusp), BH registrou, de janeiro a outubro de 2024, 14.990 registros de furtos de celular, uma redução de 8,64% comparado ao mesmo período do ano passado, de 16.407 registros. Em relação ao número de furtos, a capital também registrou uma diminuição de 6,6% dos casos. Até outubro deste ano foram 3.271 registros contra os 3.502 de janeiro a outubro de 2023.

Os números também são expressivos quando analisado todo o estado de Minas Gerais. De janeiro a outubro de 2024, foram registrados 30.667 ocorrências de furto contra os 34.273 no mesmo período do ano passado, o que representa queda de 10,52% no número de registros do crime. A quantidade de roubo de celulares também caiu de 8.398 para 7.570, comparando os 10 primeiros meses do ano entre 2023 e 2024.

Segundo a delegada Letícia Gamboge, a ação possibilita que pessoas que tiveram seus celulares roubados, furtados ou extraviados os recuperem. Embora esse tipo de crime seja de menor potencial ofensivo, é importante que sejam combatidos. De acordo com a delegada, a medida desestrutura o comércio ilegal de celulares roubados.

“Todos aqueles cidadão que tiveram seus celulares roubados, furtados ou extraviados que receberem a intimação via WhatsApp da Polícia Civil poderão confirmar a autenticidade através do site policiacivil.mg.gov.br. Nós teremos a mensagem daqueles que já estão recuperados e o endereço do qual o cidadão poderá se dirigir para ter a restituição do telefone”, explica Gamboge.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Os celulares não resgatados nesta quarta serão encaminhados ao Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), que ficará responsável pela devolução a partir do dia 23 deste mês. A unidade policial fica na Avenida Amazonas, nº 7.025, no Bairro Nova Gameleira, na Região Oeste de BH, e tem atendimento ao público de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.