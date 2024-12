Depois de vencer o concurso e se tornar Mister Uberlândia há 4 meses, Marcelo Henry trouxe para o Estado de Minas Gerais o título de Mister Brasil FNBI 2025. Ele é o primeiro mineiro a vencer o Festival Nacional da Beleza Integral em mais de 10 anos da franquia e agora vai para a disputa do título latino americano em 2025, em Punta Cana, na República Dominicana.





O concurso aconteceu entre os dias 10 e 13 de dezembro na Serra Gaúcha (RS) e não se tratou apenas de uma noite de competição. Os nove competidores ficaram confinados em grupos e a todo tempo eram avaliados, além de participarem de provas preliminares, como desfile moda praia, traje social, top model, entrevista com os jurados e o desfile de gala.





"Como um concurso que avalia de maneira integral, eram vistas desde a nossa postura até a nossa simpatia. Acho que, por ser mineiro, isso ajudou muito no quesito simpatia", salientou Marcelo Henry.





O fato é que ele foi a primeira pessoa nascida em Minas Gerais a vencer a competição nacional, até mesmo levando em consideração a categoria feminina. Neste ano, o Miss Brasil FNBI 2025 teve 21 misses na disputa. Pela primeira vez na história do concurso, Uberlândia representou o estado de Minas Gerais na categoria mister.





Ele atribuiu a forte competitividade à preparação que já vinha tendo para o Mister Uberlândia, o qual venceu em setembro deste ano.





"Eu pretendia ir o mais longe possível, queria mostrar meu trabalho. Já fiz uma preparação para o concurso de Uberlândia com acompanhamento nutricional, personal e procurando acertar detalhes de passarela e desenvoltura. O título veio e a ideia era que em 2025 eu participasse da próxima etapa estadual ou nacional e tivesse um reinado em 2026. Só que quando acabou o concurso aqui, meu coordenador falou do FNBI. A gente olhou um para o outro e pensou: 'é muita loucura a gente ir?'. Não tinha como a oportunidade passar", afirmou.





A vitória foi além. Marcelo Henry recebeu ainda a faixa de Mister Best in Swimsuit, dedicada ao candidato que teve o melhor desempenho no desfile moda praia.





Nesta edição do concurso foram eleitos:



Mister Brasil FNBI 2025 - Marcelo Henry, de Minas Gerais



Mister Splendid Brasil 2025 - Vittor Borges, do Distrito Federal, que se tornou o anfitrião da franquia no Brasil



Primeiro Vice Mister Brasil FNBI 2025 - Aluísio Faraon, do Paraná



Segundo Vice Mister Brasil FNBI 2025 - Fabrício Santana, do Amazonas





Marcelo Henry tem 24 anos, é modelo, ator e psicólogo. Nascido em Monte Carmelo, no Triângulo Mineiro, se mudou para Uberlândia ainda na infância.





O reinado no ano de 2025 tem como principal meta a participação no Hispanoamérica Internacional - Certámen de Belleza como representante brasileiro, que acontece em Punta Cana, em agosto de 2025. A competição tem participação de toda a América Latina.

Henry ressalta que ano que vem traz mais um peso. "Foi tomada a decisão deste ter sido o último ano do Mister Brasil FNBI, que vai continuar com a Miss Brasil apenas. Falei com demais vencedores que este deve ser um reinado importante para a franquia, quem sabe mudando até mesmo o rumo desta decisão. Temos que fazer o melhor", disse.