Um idoso foi conduzido e teve uma moto artesanal apreendida depois de bater em uma viatura da Polícia Militar e ser flagrado conduzindo o veículo bêbado. A situação ruim por si só piorou quando os militares pediram a documentação do homem e descobriram que ele não tinha habilitação para pilotar motocicletas. Caso foi registrado em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, nesta segunda-feira (16/12).

O homem de 60 anos estava em uma moto montada sobre um quadro de bicicleta e com motor a combustão. O veículo tinha tanque de combustível, mas não tinha iluminação alguma. Os freios eram similares ao de uma bicicleta comum. Não havia sinais de identificação ou documentação.

Ele foi descoberto quando bateu na viatura da PM parada no cruzamento da rua Zulmira Maria de Jesus com a avenida Prefeito Pedro Pereira dos Santos. O motociclista avançou a parada obrigatória e se chocou contra o carro policial.

O condutor até usava capacete, mas ele se soltou da cabeça por estar desafivelado. Os policiais desceram do carro e foram ajudar o homem. Perceberam, contudo, que ele tinha olhos vermelhos, hálito etílico, fala alterada e exaltação. O teste com etilômetro demonstrou que o homem estava alcoolizado.

Além de não ter qualquer documentação do veículo, apresentou apenas uma CNH tipo "B", o que o impossibilitaria de conduzir uma moto. Diante das irregularidades, o veículo foi removido ao pátio credenciado do Detran-MG e lavradas as multas de trânsito.

O idoso teve escoriações pelo corpo, foi atendido no Hospital Regional e, em seguida, acabou detido pelos policiais.