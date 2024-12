A Prefeitura de Belo Horizonte ainda não tem uma previsão para o reajuste da tarifa dos ônibus para o ano de 2025. Em coletiva realizada nesta terça-feira (17/12), o superintendente de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (SUMOB), André Dantas, disse que os estudos sobre o assunto ainda não foram finalizados.





“O estudo sobre o reajuste da tarifa ainda está em andamento, temos um prazo até o fim do ano para avaliar os cenários e aquilo que aconteceu em 2024. Os estudos ainda não estão concluídos e quem falar que vai ter ou não vai ter reajuste de tarifa hoje, não está falando a verdade”, afirmou o superintendente de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (Sumob), André Dantas.





O último reajuste aconteceu em dezembro de 2023, com um aumento de 16,6%. Na ocasião, a tarifa principal da cidade saiu de R$ 4,50 para R$ 5,25 e as linhas circulares e alimentadoras, o preço foi de R$ 4,50 para R$ 5.

Tolerância zero

A prefeitura afirmou que adotará uma postura de “tolerância zero” em relação às empresas de transporte público de Belo Horizonte. Ao longo deste ano foram vistoriados 23.482 veículos e 3.954 fiscalizações foram realizadas. Com isso, 23 veículos que estavam operando no limite foram retirados de circulação, 997 Autorizações de Transporte (ATs) foram recolhidas e 26.947 autuações foram geradas.





Sobre acidentes e falhas mecânicas em ônibus na capital, o secretário afirmou que acidentes acontecem e que as situações do dia a dia são difíceis de controlar.





“O que nós temos que fazer é continuar fiscalizando e autuando quando as irregularidades acontecem. Nós temos canais de comunicação com a prefeitura para a população e as denúncias e contribuições são levadas muito a sério. Em qualquer cidade do mundo existirão problemas de mobilidade, o que nós temos que fazer é continuar trabalhando”, declarou Dantas.





Balanço 2024

Segundo a PBH, atualmente são realizadas 24.383 viagens por dia em Belo Horizonte. Até novembro deste ano, foram adquiridos 955 novos ônibus, o que corresponde a uma renovação de 30% da frota.

Também foram implementadas 13, mil novas viagens em 278 linhas. Oito novas linhas foram criadas e 13 tiveram seus itinerários modificados.