A melhoria do trânsito na Avenida Amazonas, uma das principais de Belo Horizonte, é um tópico antigo entre as reivindicações da população da capital. Nesta terça-feira (17/12), a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) afirmou que as obras de melhoria da via estão previstas para serem entregues em 2028.





Segundo o superintendente da Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (SUMOB), André Dantas, o BRT Amazonas irá transformar não só a realidade de BH, mas de todo o vetor oeste da Região Metropolitana. A declaração foi feita durante coletiva para apresentação de ações de mobilidade urbana para 2025.





“O projeto do BRT é de um nível alto de transformação, porque toda aquela ocupação ao longo da Avenida Amazonas vai se transformar. Podemos imaginar uma nova realidade de ocupação e de acesso das pessoas que vêm da região metropolitana para participar de atividades em BH”, afirmou Dantas.

O investimento total previsto para as obras é de US$100 milhões, sendo US$80 milhões por meio de financiamento junto ao Banco Mundial (BIRD) e US$20 milhões do município. Apenas para a etapa de elaboração dos estudos e projetos, que prevê levantamentos técnicos, execução de projeto básico e de projeto executivo, já estão sendo investidos R$ 19 milhões.





O projeto, que teve a ordem de serviço assinada em junho deste ano, está em fase de elaboração de estudos técnicos de transporte e projetos de construção de faixas exclusivas e estações. A previsão é de construir mais de 24 km de faixas exclusivas, além de bolsões de caminhabilidade e melhorias nos baixios dos viadutos. Obras de arte pontuais também estão sendo estudadas.





O Cabana do Pai Tomás receberá, além de adequações viárias, obras de saneamento básico, de tratamento de áreas de risco e a construção de conjuntos habitacionais. Um centro de Referência em Assistência Técnica (CRAS) também será construído na comunidade.

O BRT Amazonas está incluído no Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte. O documento, que norteia as políticas públicas e intervenções no transporte coletivo da cidade, previu que o corredor estaria em funcionamento em 2025. No entanto, a etapa de estudos deve ficar pronta em dezembro de 2026. Em seguida, serão feitas as etapas de licitação e começo das obras.