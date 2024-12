O corpo de um adolescente de 15 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros no final da tarde de segunda-feira (16/12), no Rio Camanducaia, em Estiva, no sul de Minas Gerais.





Os bombeiros chegaram 20 minutos depois do chamado e conseguiram localizar o corpo imediatamente.





Os bombeiros iniciaram um processo de ressuscitamento, e enquanto faziam as manobras, colocaram a vítima numa ambulância e a levaram para o Atendimento Pré-Hospitalar, em Estiva.





Durante a tentativa de reanimação, o desfibrilador externo automático (DEA) não indicou choque em três ocasiões consecutivas. A vítima foi, então, levada ao hospital de Estiva, onde as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) foram mantidas por mais 50 minutos. No entanto, ele veio faleceu.