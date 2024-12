Segundo bombeiros, desaparecido estava nadando com amigos, próximo à cachoeira Toca do Beto

O Corpo de Bombeiros faz, na manhã desta terça-feira (3/12), o segundo dia de buscas pelo corpo de um homem, de 25 anos, natural de Belo Horizonte, que teria se afogado na cachoeira Toca do Beto, que fica no Rio Paraopeba, no Arraial Melo Franco, em Brumadinho, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde de segunda-feira.





Segundo informações dos bombeiros, o desaparecido estava nadando na companhia de amigos que foram surpreendidos com o aumento do volume de água do Rio Paraopeba.





Os amigos nadaram para a margem, mas a vítima não conseguiu sair da água. Ele acabou submergindo e não retornou à superfície. O local é de difícil acesso para a operação de busca. Devido às chuvas, o Rio Paraopeba está com nível acima da média e com forte correnteza.





Na segunda-feira, os bombeiros realizaram buscas descendo as margens do rio em direção à região do Bairro Colônia Santa Isabel e ao município de São Joaquim de Bicas. Os pais do homem acompanham as buscas.

