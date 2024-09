O coronel Anderson Passos, bombeiro militar reformado, fala sobre o livro ‘Brumadinho 272’, escrito em parceria com a jornalista Luciana Quierati, contando a experiência vivida por ele durante as buscas e o resgate dos corpos em Brumadinho, em entrevista ao "EM Minas", na TV Alterosa, nesse sábado (14/9).







“Hoje, vejo notícias como essas que o livro reporta de uma forma diferente, tentando entender os dramas pessoais que acontecem quando a gente vê as imagens. Normalmente, as notícias trazem números, descrições muito objetivas. A gente tentou dar um olhar humano a isso que aconteceu. A dimensão da tragédia é muito maior. As pessoas sofrem muito e a gente não pode deixar isso passar”, relatou.





Passos conta ainda que ficou 128 dias diretamente ligado à operação. Aos poucos, foi se desligando, mas sempre tentando manter algum contato, não só com os colegas, mas com as famílias impactadas pela tragédia.





“Até hoje mantenho contato. Vez por outra, eu encontro, pelas facilidades que o celular e a internet permitem, no mesmo horário de oração, às 3h da manhã, com a mãe de uma das vítimas. Acho que é uma forma da gente tentar dar alento porque isso, para nós, pode ter passado, mas para as famílias não passou. Ainda mantemos esse contato. Foram amigos que acabei fazendo, lamentavelmente, da pior forma possível”, relembra.





