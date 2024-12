Homenageando os Vales de Minas, a 35ª Feira Nacional de Artesanato (FNA) começa nesta quarta-feira (4/12) e vai até o domingo (8/12) na capital mineira. Considerada a maior da América Latina, o evento comportará três mil expositores de todo o país e 733 stands em uma área de 47 mil m² no Expominas, no Bairro Gameleira, Região Oeste de Belo Horizonte.





Com oficinas, gastronomia e música, a riqueza patrimonial dos vales do Mucuri, Jequitinhonha e Rio doce, além de outras cidades que circundam o Rio São Francisco, será celebrada, pois 82 municípios das regiões estarão em 74 stands de artesanato e oito quiosques de gastronomia, com degustação dos pratos apresentados.





A feira será realizada pelo Instituto Centro de Capacitação e Apoio ao Empreendedor (Centro Cepe) e, além de revelar arte, cultura e a herança indígena que permeiam os vales mineiros, artesãos de várias partes do estado serão apresentados nos espaços do evento.

A estrutura do evento possui cadeiras de rodas, guarda-volumes e carregadores de bebês com carrinho de compras. O local contará, ainda, com seis lanchonetes, três espaços de oficinas de técnicas dos vales e um de Talk Show. A Feira de Malhas de Tricô Sul de Minas também chega ao evento com peças de vestuário.





Organizadora e presidente do Instituto Centro Cepe, Tânia Machado, ressalta que a estimativa diária de público é de 20 mil pessoas, com um volume de negócios de cerca de R$ 55 milhões. Além disso, comentou que a feira vai gerar mais de duas mil ocupações em serviços essenciais.





Neste ano, será disponibilizado um catálogo virtual. “Ao chegar no Expominas, o visitante poderá baixar o catálogo através de um QR Code disponível na secretaria externa do evento e encontrar os expositores pelo nome, segmento, produto, pela tipologia ou matéria-prima. A relação continuará no ar durante todo o ano de 2025, permitindo que aqueles que não puderam ir ao evento possam localizar artesãos do seu interesse”, revela Tânia.





Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia para estudantes) e podem ser retirados no Sympla ou na bilheteria do evento, sendo válidos para apenas um dia. Idosos, pessoas com deficiência e menores de 12 anos não pagam, mas devem retirar a entrada no Sympla da mesma forma.





Mas atenção: até quarta-feira (4/12), os ingressos serão gratuitos para o dia 4/12 mediante retirada na plataforma mencionada. Sobre o estacionamento, a cobrança e os valores do Expominas são administrados pela empresa terceirizada responsável. O evento ressalta que não tem nenhuma participação.

Confira a programação

Atrações musicais:

04/12

15h: Mensageiro

17h30: Grupos indígenas

18h30: Mensageiro

05/12

15h: Marujada de Conceição

17h30: Grupos indígenas

19h: Cavalo Marinho

06/12

16h: Cirandeiras de Minas

17h30: Grupos indígenas

19h: Arturos

07/12

12h: Orquestra de Violeiros

15h: Aruanda

17h30: Grupos indígenas

18h30: Terno do Binga

08/12

11h30: Bloco de Pífano

15h: Boi Rosado

17h30: Lua Nova

19: Grupos indígenas

Oficinas

Barro, sala 01

04/12: 15h às 17h | 18h às 20h

05/12: 15h às 17h | 17h às 19h

06/12: 15h às 17h | 17h às 19h

07/12: 11h às 13h | 14h às 16h | 17h às 19h

08/12: 12h às 14h | 15h às 17h | 18h às 20h

Instrumento musical, sala 02

04/12: 16h às 18h

05/12: 18h às 20h

06/12: 16h às 18h

07/12: 14h às 16h

08/12: 11h às 13h | 16h às 18h

Trama, sala 02

04/12: 18h às 20h

05/12: 16h às 18h

06/12: 18h às 20h

07/12: 12h às 14h | 17h às 19h

08/12: 13h às 15h

Tecelagem, sala 03

04/12: 15h às 17h | 17h às 19h

05/12: 15h às 17h | 17h às 19h

06/12: 15h às 17h | 17h às 19h

07/12: 12h às 14h | 15h às 17h | 18h às 20h

08/12: 12h às 14h | 15h às 17h | 18h às 20h

As inscrições devem ser feitas no local.

Áreas

Entrada pela av. Amazonas: Espaço Indígena



Foyer:



Espaço Bazar

Sebrae Minas

Espaço Governo de Minas

Início do espaço Vales de Minas



Grande Pavilhão:



Continuidade do espaço Vales de Minas

8 quiosques com gastronomia dos Vales de Minas

3 espaços das oficinas

Gastronomia Vales de Minas

Espaço Sebrae Nacional

Espaço Senar

Espaço Vale do Rio Doce

Espaço Ocemg e OCB

Espaço Prefeituras

Espaço Artesão Individual

Espaço Feira de Malhas de Tricô do Sul de Minas

Espaço Criança

Espaço alimentação

Serviço

35ª Feira Nacional do Artesanato



Data: 04 a 08 de dezembro de 2024

Horários: 14h às 22h nos dias 04, 05, 06 (quarta a sexta) | 14h às 21h nos dias 07 e 08 (sábado e domingo)

Local: Expominas BH (avenida Amazonas, 6.200, Gameleira)

Informações: @feiranacionaldeartesanato, www.feiranacionaldeartesanato.com.br

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos