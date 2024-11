A tradicional iluminação de Natal da Praça da Liberdade foi inaugurada na noite desta sexta-feira (29/11) e encantou a população com a mistura do tema natalino com uma pitada do jeitinho mineiro. A decoração permanece na praça até o dia 6 de janeiro de 2025.

A praça estava cheia de visitantes que foram até o local para acompanhar a apresentação do coral e a chegada do Papai Noel.





Luciana de Oliveira Carvalho, de 36 anos, e o marido, Nelson Reis, levaram a filha, Laura, de 7 anos, para realizar o sonho de cantar no coral de Natal na inauguração da iluminação. Ela já cantava no coral da igreja Assembleia de Deus.

“Foi maravilhoso estar aqui, é um sonho realizado para minha filha e para mim. Foi muito emocionante a mistura do louvor com as luzes”, disse Luciana.

Luciana de Oliveira Carvalho com o marido, Nelson Reis levaram e a filha, Laura, ao lado da amiga Carla Moura e sua filha Manu Izabella Caixeta/Em/D.A Press





Amiga de Luciana, a contadora Carla Moura, de 39 anos, sempre vai à praça no período natalino e conta que este ano foi especial, pois também levou a filha Manu para cantar no coral. “Todo ano, desde que minha filha tinha um ano, a gente reúne e monta a foto de família aqui, virou uma tradição. Vem pai, tio, vem todo mundo”, diz Moura.

O ponto turístico estava repleto de famílias, casais e amigos que aproveitavam para tirar fotos na paisagem natalina. A estudante Débora de Oliveira Santos, de 24 anos, estava na praça com os amigos da faculdade, Franciele (27), Geniane (23), e com o advogado Delerson (37). Franciele é natural de Divinópolis e é a primeira vez que ela passa o Natal na capital mineira: “Achei tudo muito bonito, as crianças cantando foi lindo. Está tudo lindo”, afirma.





Débora de Oliveira Santos, de 24 anos, estava na praça com os amigos da faculdade, Franciele (27), Geniane (23) e com o advogado Delerson (37) Izabella Caixeta/Em/D.A Press

Débora sempre vai à praça conferir a decoração natalina, mas foi a primeira vez que acompanhou a cerimônia de inauguração. Ela destacou o sino e as bolas de Natal como as partes que mais gostou.

“Eu amo Minas. Achei incrível eles tentarem inserir a cultura mineira tão forte em um momento tão incrível, combinou demais”, elogiou Santos.

Iran Marques Amaral, de 15 anos, estava com sua tia, Elena Marques da Silva, de 72 anos. Ele costuma visitar a praça na época do Natal com a família para apreciar as luzes. “Está bem diferente de todos os anos, parece que aumentaram as luzes”, disse Elena.

Para o jovem, o Papai Noel inflável de 9 metros de altura chamou a atenção: “Eu acho que inovaram muito na decoração. O Papai Noel segurando o queijo representou bem Minas Gerais. Está melhor do que os outros anos, parece que investiram mais esse ano.”

Papai Noel gigante homenageia a tradição do queijo minero Ramon Lisboa/EM/D.A Press





Casa do Papai Noel





Para as crianças, o Palácio da Liberdade se transforma no “Palácio do Natal” e tem cômodos temáticos, como a sala, o quarto e até o banheiro do Papai Noel. Também será possível tirar fotos com o bom velhinho e conferir um presépio com figuras de até 2 metros de altura, feitas pela artista Anísia Lima em homenagem ao Vale do Jequitinhonha.

Este ano, os visitantes poderão conferir uma exposição com mais de 5 mil figuras do Papai Noel da colecionadora Maria Elvira. No local também acontecerão apresentações de corais e cantatas natalinas.

Para matar a fome e se deliciar com a culinária mineira, a Vila da Mineiridade foi instalada ao lado do Palácio da Liberdade, com diversos expositores em um espaço que une gastronomia e artesanato, com pratos típicos e lembrancinhas.





Natal da Mineiridade





O dia também marca o início do Natal da Mineiridade, promovido pelo Governo de Minas, que conta com 800 eventos em 450 cidades. A iniciativa terá atrações gratuitas para todas as idades, com cantatas, exposições, shows, presépios e apresentações de teatro e dança.

Neste ano, o objetivo é posicionar Minas Gerais como destino de fim de ano, destacando seus atrativos culturais, naturais e históricos nas plataformas digitais, com foco no público interno e nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

A expectativa é que o número de turistas cresça 20%, podendo alcançar 3,8 milhões de pessoas, com uma taxa de ocupação hoteleira de 80%.





A programação completa pode ser consultada pelo site: www.minasgerais.com.br