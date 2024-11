O bloco de rua mais baiano de Belo Horizonte, Baianas Ozadas, se une ao Grupo de Mulheres do Brasil em uma causa que vai além do carnaval, apesar do clima de folia já presente na capital mineira. Neste domingo (1/12), será realizada a 7ª edição da Caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas, às 9h.

A concentração será na Praça da Bandeira, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, entre as avenidas Afonso Pena e Bandeirantes, com o percurso seguindo até a Praça Tiradentes. A caminhada, que defende os direitos das mulheres, ocorrerá simultaneamente no exterior e em mais 115 cidades brasileiras.

De acordo com dados do Levantamento sobre Feminicídios do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), em 2023, Minas Gerais ficou na segunda posição no ranking de mortes de mulheres, com 183 ocorrências, ficando atrás apenas de São Paulo.

Neste ano, o estado registrou uma queda de quase 24% nos nove primeiros meses, mas as tentativas de feminicídio aumentaram expressivamente, com um crescimento de 62,18% no mesmo período.

Idealizador e vocalista do bloco, Geo Ozado, comenta que a intenção é usar o carnaval como uma vitrine para que esse cenário crítico de violência contra as mulheres seja visível e debatido repetidamente.

“Convidamos todos a vestir laranja, cor escolhida pela ONU para simbolizar a luta contra o feminicídio, ou o branco, que é a nossa cor natural em um pedido de paz. Também chamamos os homens para se engajar nesta causa”, destacou.

Serviço:

7ª Caminhada Pelo Fim da Violência Contra Mulheres e Meninas

Data: 1º de dezembro, domingo

Horário: Concentração às 9h

Local: Partida da Praça da Bandeira, Belo Horizonte, em direção à Praça Tiradentes