Apenas cinco dos 619 imóveis fiscalizados no Centro de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, estão em conformidade com a legislação no que se refere à manutenção de marquises, de acordo com dados divulgados pela Secretaria municipal de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur) nessa quinta-feira (28/11).





A operação, que envolveu 53 agentes, percorreu 22 ruas do Centro, incluindo a Floriano Peixoto, onde no ultimo dia 21 o professor de música Thiago Ramon de Freitas Ferreira, de 38 anos, morreu ao ser atingido por um pedaço de uma marquise.





Durante a fiscalização, foram emitidos 594 termos de intimação e 20 autos de infração, exigindo dos proprietários de imóveis a apresentação do laudo de estabilidade estrutural das marquises, conforme previsto pela Lei nº 084/2007.





Atestado deve ser apresentado em sete dias

Os proprietários intimados têm sete dias para enviar o atestado de estabilidade por meio da plataforma Prefeitura Ágil, comprovando a regularização. Caso necessário, é possível solicitar a prorrogação do prazo desde que a contratação do serviço de engenharia seja comprovada.





Para denúncias ou dúvidas, a população pode entrar em contato com a Fiscalização pelo WhatsApp: (32) 3690-7984.





Morte de professor intensificou a fiscalização

A intensificação das vistorias ocorreu após a morte de Thiago Ramon de Freitas Ferreira, que foi atingido por uma marquise enquanto caminhava na Rua Floriano Peixoto. Thiago, que era professor no Conservatório Estadual de Música Haidée França Americano, foi lembrado como um profissional dedicado e talentoso.





Segundo o balanço da Prefeitura, foram realizadas 1.127 fiscalizações de marquises ao longo de 2024, sendo 619 nesta semana e outras 508 ao longo do ano.





Entre as vias incluídas na operação estão:

Avenida Barão do Rio Branco

Rua Marechal Deodoro

Avenida Getúlio Vargas

Rua Espírito Santo

Rua Floriano Peixoto

Avenida Presidente Itamar Franco

