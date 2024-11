Acidente aconteceu no sentido Vitória do Anel Rodoviário, próximo ao Viaduto do Betânia

Um acidente envolvendo um ônibus e vários carros, na tarde desta sexta-feira (29/11), no Anel Rodoviário, em Belo Horizonte, deixou 20 pessoas feridas, sendo duas em estado grave - nenhuma delas ficou presa às ferragens. Com a colisão, três veículos capotaram.

O motorista de um carro, que seguia atrás do ônibus, gravou o momento da batida. O ônibus muda de faixa ao se aproximar de veículos parados com a lentidão do trânsito, mas, sem sucesso, colide na traseira de, pelo menos, três carros.



O acidente aconteceu pouco antes das 17h no sentido Vitória, próximo ao Viaduto do Betânia. No momento, seis viaturas do Corpo de Bombeiros está no local para prestar atendimento aos envolvidos.

Segundo o tenente Durães, do 1º Batalhão, o ônibus teria perdido os freios. O militar informa ainda que a maioria das vítimas tiveram apenas ferimentos leves e procuraram socorro por meios próprios. Outras duas vítimas foram imobilizadas e conduzidas para o hospital pelo Samu.

Devido ao acidente, as três faixas do Anel Rodoviário no sentido Vitória estão bloqueadas, e o trânsito fluí com lentidão apenas na via marginal. O congestionamento segue até o entroncamento com a BR-356, no Bairro Olhos D’água.

Matéria em atualização.