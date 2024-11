Mãe é presa por maltratar filha com deficiência em Governador Valadares

Nesta quinta-feira (28/11), a Polícia Civil prendeu em flagrante uma mulher de 23 anos pelos crimes de maus-tratos, abandono material e apropriação indevida do Benefício de Prestação Continuada (BPC) destinado à filha mais nova, de 6 anos, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.





De acordo com a investigação, a criança, que possui deficiência cerebral e lesões decorrentes de uma infecção perinatal, recebe mensalmente o benefício assistencial, mas os valores não estavam sendo utilizados adequadamente pela mãe.





Além disso, a suspeita negligenciava os cuidados básicos das filhas, de 6 e 8 anos, conforme evidenciado em depoimentos e registros obtidos pela Polícia Civil. Desde 2020, o Conselho Tutelar já havia notificado a mulher formalmente por pelo menos cinco vezes devido à omissão na criação das meninas.





Segundo a investigação, as crianças eram frequentemente deixadas aos cuidados do bisavô, em condições de risco e vulnerabilidade. Além disso, há indícios de abandono intelectual, já que a mãe não acompanhava a frequência escolar da filha mais velha, o que também está sendo investigado.





Após ser detida, a mulher foi autuada em flagrante e encaminhada ao sistema prisional.

