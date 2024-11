Pedestres caminham sobre faixa de pedestres na Praça Sete, no Centro de Belo Horizonte, enquanto chove forte

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta para a possibilidade de chuva moderada a forte, com rajadas de vento e raios, na tarde desta sexta-feira (29/11). As chuvas estão previstas em toda a cidade, mas um volume maior de água deve cair nas regionais Pampulha, Norte, Nordeste, Leste e Centro-Sul.





Há três pontos de destaque pela cidade e que podem receber pancadas mais intensas fortes: nos arredores do Bairro Garças, na Pampulha, nos bairros próximos ao Aeroporto da Pampulha e, também, nas proximidades do Bairro Serra, na Região Centro-Sul.

Nesta sexta-feira, os termômetros em Belo Horizonte atingiram máxima de 31,6 ºC, por volta das 13h, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A mínima ocorreu às 5h, quando foi registrado 20,5 ºC.

Radar meteorológico da Defesa Civil Municipal mostra quais regiões de Belo Horizonte tem maior possiblidade de chuvas na tarde desta sexta-feira (29/11) Divulgação/Defesa Civil BH





Recomendações





Durante o período de vigência do alerta de chuvas, a Defesa Civil de Belo Horizonte recomenda que a população mantenha a atenção redobrada e evite áreas de inundação, assim como não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões.





Também deve-se ficar atento a áreas de encostas e morros e não se abrigar ou estacionar veículos debaixo de árvores. Em caso de cabos elétricos rompidos, a recomendação é para não se aproximar deles e ligar imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199).





Emissão de alertas





Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp da Defesa Civil.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199, e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.





Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.