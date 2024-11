Uma jovem de 21 anos saltou de um carro em movimento na BR-381 para fugir do ex-namorado que dirigia o veículo. À Polícia Rodoviária Federal (PRF), que presenciou a cena, ela contou que estava sendo levada para Sabará, na Grande BH, contra sua vontade. O caso aconteceu nesta sexta-feira (29/11).





A vítima ainda relatou à polícia que pediu para desembarcar do veículo inúmeras vezes. No entanto, o ex-companheiro não parou e, por isso, ela decidiu pular do carro ao avistar a PRF, que estava realizando fiscalizações no Km 450 da BR-381.





A jovem sofreu leves escoriações e foi socorrida pela equipe da polícia.

O motorista evadiu em direção ao município de João Monlevade. A equipe da PRF realizou o acompanhamento tático do veículo e conseguiu interceptá-lo alguns quilômetros à frente.





O condutor, de 23 anos, foi encaminhado para o plantão da Polícia Civil na Cidade de Sabará.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos