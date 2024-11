Moradores de Belo Horizonte receberão um alerta da Defesa Civil nos dispositivos celulares neste domingo (1/12). A notificação será um teste do projeto “Defesa Civil Alerta”, que entrará em funcionamento a partir de 4 de dezembro.

O sistema utilizará a rede de telefonia celular para emitir alertas gratuitos, com mensagem de texto e aviso sonoro, para toda a população em área de risco e com cobertura de rede 4G ou 5G.

“Essa é uma data importante, porque vai ser o primeiro alerta enviado para uma capital do nosso país, então há muito o que ser aprendido e testado. A partir disso, a gente sempre estará melhorando o projeto”, disse Tiago Schnorr, coordenador geral de monitoramento e alerta da Defesa Civil Nacional.

O alerta foi desenvolvido pela Defesa Civil Nacional em parceria com o Ministério das Comunicações, Anatel e operações. Segundo os órgãos, o alerta irá suspender qualquer conteúdo em uso na tela do aparelho, sem a necessidade de cadastro prévio do usuário.

“Esse toque irá funcionar mesmo se seu telefone estiver no silencioso. É mais uma ferramenta que o governo federal e a Defesa Civil Estadual irão trazer para colocar a população mineira em segurança, devido às inúmeras mudanças climáticas que vêm ocorrendo”, declarou o Tenente Rogério Silva de Paula, diretor de resposta da Defesa Civil de Minas Gerais.

Conforme programação, o sistema de alertas estará disponível em todos os municípios das regiões Sudeste e Sul do país até o final de 2024. Nas demais regiões do país, a previsão de disponibilidade é para 2025.

Além da notificação em SMS, o sistema também inclui sirenes e notificações em TVs por assinatura.

No próximo sábado (30/11), também será feita uma demonstração do funcionamento da ferramenta na prática em 36 municípios do Rio Grande do Sul.

*Com informações de Izabella Caixeta