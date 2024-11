A Operação Regain, realizada em conjunto pelas Polícia Civil (PC) e Polícia Militar (PM), de Minas Gerais, prendeu um homem, considerado muito perigoso pelas autoridades de segunrança. A prisão aconteceu em Pirajuba, no Triângulo Mineiro, nessa quarta-feira (27/11).





De acordo com o delegado que comandou a operação, Bruno Vinícius Cordeiro Martins, da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil/5ºDPC, em Uberaba, o suspeito de fazer parte de organização criminosa que aplicava castigos corporais nas vítimas, gravando as cenas de tortura e divulgando na internet. "Ele tinha a finalidade de impor poder paralelo com muita violência".





O homem foi encaminhado para Penitenciária Professor Aloisio Inácio Oliveira, em Uberaba, a cerca de 100 km de Pirajuba.





Além do crime de tortura, o suspeito vai responder pelos crimes de tráfico de drogas, corrupção de menores e associação criminosa .