Uma mulher, de 29 anos, foi encontrada sem vida com sinais de violência e diversos cortes pelo corpo na noite dessa quinta-feira (28/11), no bairro Jardim Primavera, em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada caída ao solo em via pública, com a cabeça no meio fio e ferimentos na região cervical, tórax, braço direito e pescoço.





A perícia foi acionada e identificou que, possivelmente, uma tesoura foi usada como arma no crime. O corpo foi encaminhado para o IML de Betim para mais exames.

Durante as diligências, uma mulher se aproximou do local do crime e afirmou ser cunhada da vítima. De acordo com o relato dela, a vítima namora o irmão dela há muito tempo, mas não sabe dar informações sobre o relacionamento dos dois.





Ainda de acordo com a mulher, a vítima tem dois filhos menores de idade, frutos de um outro relacionamento, e estava grávida do atual namorado.





Na casa da vítima, os filhos da mulher afirmaram que a mãe e o padrasto saíram juntos na noite de ontem e não voltaram mais.

A polícia fez rastreamento para localizar o homem, mas sem sucesso. O caso será investigado.