A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou nesta quinta-feira (28/11) que a BR-381 está no esquema de "pare e siga" até o próximo sábado (30/11) na altura do KM 379 da rodovia, onde está localizado o novo trevo de São Gonçalo do Rio Abaixo, na Região Central de Minas Gerais.

Em ambos os sentidos, o tempo estimado de espera é de 15 minutos. A intervenção ocorre para garantir as obras de duplicação do novo trevo, que acontecem, a princípio, das 6h30 às 18h, podendo o horário ser estendido.

Segundo a prefeitura do município, o novo trevo é uma obra inteiramente realizada pelo Executivo municipal e contará com passagem superior, duas rotatórias laterais para ambos os sentidos e passagem por meio de túnel sob a rodovia, o que proporcionará mais segurança e melhor acesso à cidade.

BR-381: a rodovia da morte

A gestora de investimentos 4UM venceu o leilão realizado na bolsa de valores B3, em São Paulo, no dia 29 de agosto, ficando responsável pela duplicação da BR-381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares, além da manutenção da via pelos próximos 30 anos. A concessionária apresentou uma proposta com redução de 0,94% na tarifa básica de pedágio e, com o lance, saiu vencedora do pregão.

O trecho recém-concessionado, que recebeu a alcunha de "rodovia da morte", deve alavancar a arrecadação de impostos de pequenos municípios por onde a rodovia passa, segundo um estudo contratado pela Fiemg (Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais). As cidades serão beneficiadas com a arrecadação de ISS (Imposto sobre Serviços), que é o único tributo de competência municipal incidente sobre concessões rodoviárias federais.