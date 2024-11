A queda de um elevador no Hospital Felício Rocho, localizado no Bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte, deixou uma funcionária ferida na tarde desta quinta-feira (28/11). Conforme a assessoria do hospital, o elevador “deslizou” do terceiro para o segundo andar, o que compreende uma distância de 1,7 m.

Com o impacto, a funcionária bateu a cabeça e sofreu um corte na perna, sendo necessário levar dois pontos. Ela recebeu os cuidados médicos no pronto atendimento da própria unidade hospitalar, explicou a assessoria.





“Ela está consciente e sendo observada por uma equipe médica. Por precaução, a equipe médica vai submetê-la à uma ressonância”, finaliza o comunicado.

A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, que informou não ter sido acionado para qualquer ocorrência no hospital.