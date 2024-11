Projeto de paisagismo da Praça Rio Branco prevê 15 novas árvores no local

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) iniciou o plantio de 15 árvores com 2,5 metros de altura na Praça Rio Branco, no Centro, também conhecida como Praça da Rodoviária. O espaço atualmente está em obras de revitalização. O novo paisagismo prevê o plantio de cinco mudas de chuva de ouro, cinco de ipê amarelo, uma de ipê roxo e quatro de escumilha africana.

Como parte do programa Centro de Todo Mundo, a reforma da praça também contempla a demolição dos pisos, mobiliário urbano, canteiros – paisagismo e irrigação – e calçadas, limpeza e recuperação estrutural do monumento em concreto. Lançado em março de 2023 pelo prefeito Fuad Noman (PSD), o programa tem como objetivo qualificar a região central, ampliando as oportunidades de moradia, trabalho e lazer para a população.

"A revitalização da Praça Rio Branco, com o plantio de novas espécies, é uma oportunidade de transformar o ambiente, tornando-o mais acolhedor e acessível para todos”, justifica Henrique Castilho, superintendente da Sudecap.

Para ele, o paisagismo não apenas embeleza os espaços urbanos, mas também oferecem sombra e conforto térmico, além de contribuir para a redução da poluição.

Para a execução das obras, está sendo investido um total de R$ 4,4 milhões, proveniente de um financiamento do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF) e recursos próprios do município. A previsão de conclusão do trabalho é o primeiro semestre de 2025.