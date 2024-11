A Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, se prepara para a inauguração das luzes de Natal nesta sexta-feira (29/11). Mas e o trânsito? Operações vão acontecer das 19h à 0h até o dia 6 de janeiro de 2025.





Caso passe pela região durante a noite, fique atento às sinalizações, pois, além de toda a programação planejada, o entorno das praças da Liberdade e Mendes Júnior contarão com um circuito gastronômico de Food Trucks, por isso, agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, Polícia Militar e Guarda Municipal) irão operar a movimentação no local, orientando motoristas e pedestres.





Interdições

De segunda a sábado, das 19h à 0h, a Alameda da Educação, entre a Rua Gonçalves Dias e a Avenida Bias Fortes, será interditada. Aos domingos, a interdição acontece das 7h às 23h.

Na Alameda dos Despachos, entre o sentido Avenida Bias Fortes e Praça José Mendes Jr, será das 19h à 0h, todos os dias.

Já na Alameda da Segurança, entre a Avenida Brasil e Rua Gonçalves Dias, será das 20h às 23h, todos os dias.





Desvios

Desvio sentido Centro/Savassi de 19h à 0h: Avenida João Pinheiro, Rua Gonçalves Dias, Rua da Bahia, Avenida Bias Fortes, Avenida Cristóvão Colombo.





Desvio sentido Savassi/Centro de 20h à 0h: Avenida Cristóvão Colombo, Avenida Brasil, Rua Cláudio Manoel, Rua Alagoas, Rua Gonçalves Dias.





Ônibus

O ponto de embarque e desembarque será desativado na Alameda da Educação (entre a Rua Gonçalves Dias e a Avenida Bias Fortes), 150. Os ônibus deverão parar nos pontos existentes ao longo do desvio.

Algumas linhas terão itinerários durante os dias de realização do evento, confira:



Linhas sentido Centro/Savassi (todos os dias de 19h à 0h)

2101 - Grajaú/Sion

2103 - Prado/Anchieta

2104 - Nova Gameleira/BH Shopping

4032 - Caiçara/Savassi/Praça da Liberdade

4034 - Novo Dom Bosco/Savassi via Padre Eustáquio

4106 - São Cristóvão/Santo Antônio

4111 - Dom Cabral/Anchieta

5104 - Suzana / Cruzeiro via Universitário

5102 - UFMG / Santo Antônio

5106 - Bandeirantes / BH Shopping

8001 A - Santa Inês/BH Shopping

8102 - União / Carmo Sion

8106 - Santa Cruz/BH Shopping via Belvedere

8107 - Concórdia / São Pedro

8108 - Cidade Nova / Savassi

9103 - Santa Teresa / Santo Antônio

9105 - Nova Vista / Sion

9106 - Sagrada Família/Serra

SC02B - Savassi/Pça 7 via Sta. Casa/Pça. da Liberdade

