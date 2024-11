O trabalhador rural Milton Siqueira morreu nessa quarta-feira (27/11) após ser atacado por um enxame de abelhas em Campestre, no sul de Minas. Siqueira tinha 66 anos e foi sepultado nesta quinta-feira (28/6), no Cemitério Municipal da cidade.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Siqueira estava trabalhando no bairro rural de Tejuco Preto, quando atingiu uma colmeia. Segundo testemunhas, o trabalhado não teve tempo de correr, pois as abelhas saíram do casulo e tomaram seu corpo.









Testemunhas chegaram a socorrer Siqueira, que foi levado inconsciente para o Pronto Socorro de Campestre, onde chegou ainda com vida, mas morreu.

