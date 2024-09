Um homem foi atacado por um enxame de abelhas e precisou ser socorrido por causa de uma forte reação às picadas dos insetos. O caso aconteceu nesse domingo (22/9), em Uberlândia. no Triângulo Mineiro. A vítima estava desacordada quando foi salva pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG).

O ataque aconteceu no Bairro Jaraguá, na Zona Oeste da cidade. O homem de 42 anos passava na esquina da avenida Francisco Bellório com a rua das Amoreiras e não percebeu que havia um colmeia em uma poste de energia elétrica no local.

As abelhas o atacaram, e, aparentemente, a vítima teve uma reação alérgica às picadas. Os bombeiros foram chamados e tiveram que levar o homem até uma unidade de saúde. Ele perdera a consciência devido ao ataque.

A colmeia foi formada em uma fresta do poste, a qual foi tapada, mas os insetos, até a manhã desta segunda-feira (23/9), ainda continuavam no poste, formando uma nova morada.

O homem está fora de risco de morrer.