Belo Horizonte passou por um longo período de estiagem neste ano. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital ficou 155 dias sem chuvas, sendo a maior nos últimos cinco anos e a segundo desde 1963, quando passou 198 dias de seca. O cenário mudou apenas na noite desse domingo (22/9) com uma chuva fraca registrada em diversas regiões.





De acordo com a Defesa Civil de BH, as regiões Noroeste, Oeste e Centro-Sul tiveram precipitações de fraca intensidade. No Barreiro, a chuva foi de intensidade moderada. Na manhã desta segunda (23/9), o órgão municipal divulgou que as regionais registram, respectivamente, 0,8, 0,6, 0,8 e 4,2 mm. A média climatológica do mês de setembro é de 49,2 mm.





A Defesa Civil explica que a capital tem várias estações meteorológicas espalhadas na cidade, mas que o órgão não registra a chuva e, sim, o risco que ela causa nas regionais. Como a desse domingo foi fraca, o acumulado não causou risco.





De acordo com o Inmet, a primavera, com início no domingo, promete temperaturas acima da média em Minas Gerais, mas pode trazer chuvas também.





Temperaturas elevadas na estação





Minas pode registrar temperaturas 1ºC a 2ºC acima da média da estação. Segundo o meteorologista Claudemir de Azevedo, será possível observar uma redução na média da temperatura máxima e um aumento na média da temperatura mínima em relação ao final do inverno e início da primavera, mas as temperaturas seguirão elevadas.





“A estação da primavera em 2024 em Minas Gerais poderá ser marcada por temperaturas ainda acima da média climatológica. Chuva abaixo da média no Oeste, Noroeste e Triângulo Mineiro e dentro da média histórica nas demais regiões mineiras”, afirma.





Historicamente, o início da primavera no Hemisfério Sul é marcado por preservar as características do final do inverno, ou seja, o predomínio de sol é recorrente, assim como os índices de umidade relativa do ar permanecem baixos. Somente em outubro ocorre a transição da estação seca para a chuvosa no estado.





A chuva vem ou não?





Em meio à seca e a divergências meteorológicas, o belo-horizontino continua vivendo em um tempo seco e de muito calor. Mas, afinal, é possível que chova significativamente ainda em setembro?





Segundo o Inmet, a previsão indicava que Minas Gerais não deveria registrar chuva até o dia 15 de setembro, como ocorreu. No início do mês, havia chances de precipitações na segunda quinzena de setembro, mas ainda baixas. De acordo com a meteorologista Anete Fernandes, o clima continuaria seco em todo o estado devido à falta de chuva e à baixa umidade.





“Não há perspectiva de mudança. A umidade relativa do ar continua abaixo dos 30% em todo o estado. Perspectiva de chuva apenas para a segunda quinzena [do mês]. Por enquanto, nenhuma chance de chuva em nenhuma região do estado”, afirmou a especialista.

No entanto, o meteorologista da Climatempo Ruibran dos Reis informou que BH registraria chuva apenas na segunda quinzena de outubro. Por se tratar de uma previsão, é possível que haja mudanças, como ocorreu nesse domingo, encerrando mais de cinco meses de seca.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata