Chuvisco pode voltar a refrescar BH no fim do inverno e início da primavera, segundo previsões

Este domingo (22/09), que marca a abertura da primavera, pode ser de dia encoberto com chuvisco em Belo Horizonte, segundo a previsão do tempo da Defesa Civil de Belo Horizonte. Há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas ocasionais a partir do final da tarde de hoje. BH está há 156 dias sem chuvas neste sábado.

Neste sábado, o clima amanheceu aberto, com temperatura mínima registrada de 17,6°C. Ao longo do dia mais nuvens surgem nos céus de BH e a temperatura máxima chega a 31°C, segundo a Defesa Civil de BH.

A umidade relativa do ar chega a 30%, à tarde, e as temperaturas mais baixas foram registradas na estação Cercadinho/INMET, com 17,6 °C e sensação térmica de 10,9 °C, às 4h.

Na estação Pampulha/INMET, a temperatura mínima foi de 19,7 °C com sensação térmica de 20,6 °C, às 3h. No Aeroporto da Pampulha, a temperatura mínima foi de 20 °C, às 6h, segundo dados da Defesa Civil de BH

Ao longo da semana, segundo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os dias devem ser de céu claro ou com poucas nuvens e temperaturas se mantendo entre 30°C e 33°C, sem expectativa de chuvas em BH, segundo o Inmet.

Pode chover no Sul de Minas e Pontal do Triângulo Mineiro, na tarde e noite deste sábado, sobretudo no extremo sul. Em Extrema, na divisa com São Paulo, a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com temperatura mínima de 18°C e máxima de 27°C, segundo o Inmet.