683

O idoso, comumente apresenta um sistema imunológico que merece mais atenção em função da idade ou mesmo de outros fatores de saúde preexistentes Freepik



A primavera começa neste sabádo (23/09). Com ela, vem a esperança de que a temperatura se torne mais agradavel e que as doenças respiratórias geradas pelo tempo seco diminuam. Porém, segundo especialista, as doenças respiratórias e as alergias tendem a aumentar durante está estação, afetando principalmente os idosos.



A primavera começa neste sabádo (23/09). Com ela, vem a esperança de que a temperatura se torne mais agradavel e que as doenças respiratórias geradas pelo tempo seco diminuam. Porém, segundo especialista, as doenças respiratórias e as alergias tendem a aumentar durante está estação, afetando principalmente os idosos.

Nessa época, são comuns as rinites e bronquites e isso ocorre devido as mudanças de temperatura que acontecem durante o dia, mas também, está relacionado ao aumento de substâncias irritantes circulando no ar oriundas das flores, por exemplo.









“O idoso, comumente apresenta um sistema imunológico que merece mais atenção em função da idade ou mesmo de outros fatores de saúde preexistentes. Assim, o risco de complicações respiratórias tendem a ser mais elevadas nessa faixa etária, estando inclusive as doenças pulmonares entre as principais causas de morte de idosos no Brasil. Outras doenças como a conjuntivite e a asma também são muito comuns nesta época do ano e especialmente o paciente asmático, precisa de atenção redobrada para evitar as crises”, alerta o geriatra Frederico Brina.

A prevenção não impede que a pessoa apresente um quadro respiratório, mas pode ser um grande aliado para a evitar as complicações destas doenças, diz o geriatra Frederico Brina Arquivo Pessoal Como alguns dos sintomas de infecções respiratórias podem ser parecidos com os de uma rinite ou resfriado simples, é preciso ficar atento a sinais de alerta ou a piora do estado geral. “A presença de febre, prostração ou confusão mental podem ser os indicativos de um quadro mais grave. Por isso, é preciso que o idoso e/ou a pessoa responsável pelos cuidados com ele fique atento para o início e a evolução dos sintomas. Caso o quadro perdure, os sintomas se intensifiquem ou apareçam sinais de gravidade é preciso buscar por orientação médica para avaliar e instituir o tratamento o mais breve possível, prevenindo uma piora no quadro deste paciente”, explica Frederico.



Leia também: Mitos e verdades sobre o impacto da asma na respiração Como alguns dos sintomas de infecções respiratórias podem ser parecidos com os de uma rinite ou resfriado simples, é preciso ficar atento a sinais de alerta ou a piora do estado geral. “A presença de febre, prostração ou confusão mental podem ser os indicativos de um quadro mais grave. Por isso, é preciso que o idoso e/ou a pessoa responsável pelos cuidados com ele fique atento para o início e a evolução dos sintomas. Caso o quadro perdure, os sintomas se intensifiquem ou apareçam sinais de gravidade é preciso buscar por orientação médica para avaliar e instituir o tratamento o mais breve possível, prevenindo uma piora no quadro deste paciente”, explica Frederico.

Prevenção

A prevenção não impede que a pessoa apresente um quadro respiratório, mas pode ser um grande aliado para a evitar as complicações destas doenças. “Manter a alimentação equilibrada e o corpo bem hidratado, bebendo em média dois litros de água diários são um dos pilares para a prevenção de muitas doenças.