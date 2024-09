A despedida do inverno em Belo Horizonte e Região Metropolitana será de céu claro a parcialmente nublado neste sábado (21/9). Durante todo o fim de semana, a previsão é de probabilidade de pancadas de chuva e trovoadas ocasionais a partir do fim da tarde. Os termômetros devem oscilar entre 16ºC e 33ºC.





Nesta sexta-feira (20/9), BH completa 154 dias sem chuvas. Este é o maior intervalo de dias consecutivos sem chover na capital mineira desde 1961, quando foram registrados 198 dias, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).





Mesmo com a possibilidade de precipitações ao longo do fim de semana, a Defesa Civil de BH afirma que a previsão é que a umidade relativa do ar continue baixa, próxima de 30%. O índice é bem inferior ao recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que estabelece umidade relativa do ar acima de 60% como adequado para a saúde humana.





Já no estado, o Inmet prevê que o forte calor deve provocar pancadas de chuva no Sul. Por isso, mesmo em meio à seca histórica, 161 cidades mineiras estão sob alerta para tempestade até a noite desta sexta-feira (20/9). Há risco de queda de granizo.





No restante de Minas, as altas temperaturas devem predominar. A temperatura máxima prevista é de 39ºC na Região Norte e no Triângulo Mineiro.





Confira a previsão do tempo para BH nos próximos dias





Sábado (21/9): Céu claro a parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas. Temperatura máxima prevista de 33ºC e mínima de 19ºC.





Domingo (22/9): Céu claro a parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima prevista de 32ºC e mínima de 17ºC.





Segunda-feira (23/9): Céu claro a parcialmente nublado, com névoa seca. Temperatura máxima prevista de 33ºC e mínima de 18ºC.





Veja a previsão do tempo para Minas nos próximos dias





Sábado (21/9): Céu claro a parcialmente nublado, com pancadas de chuva, trovoadas e possibilidade de queda de granizo isolado no Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Oeste, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Metropolitana. Céu parcialmente nublado no Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. Temperatura máxima prevista de 39ºC e a mínima de 12ºC.





Domingo (22/9): Céu claro a parcialmente nublado, com pancadas de chuva, trovoadas e possibilidade de queda de granizo isolado no Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Oeste, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Rio Doce, Mucuri e Metropolitana. Céu parcialmente nublado no Jequitinhonha. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. Temperatura máxima prevista de 39ºC e mínima de 11ºC.





Segunda-feira (23/9): Céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoada isolada no Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Céu parcialmente nublado na Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. Temperatura máxima prevista de 39ºC e mínima de 12ºC.